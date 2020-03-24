Президент UFC Дана Уайт нашел подходящее место для боя Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном

С помощью редактора были искусственно состарены лица спортсменов, поединок которых был сорван уже четыре раза по разным причинам. Дана Уайт своей публикацией намекнул, что бойцы ждут уже слишком долго, а также выразил беспокойство по поводу предстоящего состязания. Недавно стало известно, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249 состоится без зрителей. До сих пор точное место проведения мероприятия не раскрывается.Изначально планировалось проведение состязания 18 апреля на арене “Барклайс-центр” в Нью-Йорке, вмещающей 20 тысяч зрителей. По всей стране с 15 марта запретили проведение мероприятий, где участвуют свыше 50 человек, из-за пандемии коронавируса. Карантин продлится до начала мая этого года.