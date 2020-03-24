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Huawei Kirin 820 5G с Mali-G57 превзошел по производительности Snapdragon 765G

Инсайдеры поделились результатами тестов нового Huawei Kirin 820 5G с графическим чипом Mali-G57. Процессор от китайской компании превзошел по производительности Snapdragon 765G.

Kirin 820 будет самым мощным в мире процессором среднего класса, который получит поддержку сетей 5G. И это утверждение подтверждают результаты бенчмарка Geekbench. Согласно информации индийских инсайдеров, чипсет базируется на графическом GPU Mali-G57, который имеет ту же архитектуру, что и Mali G77. Новый продукт также оснастят NPU для максимальных возможностей ИИ. Известно, что Kirin 820 набрал 3490 баллов в одноядерных испытаниях и 11200 баллов в многопотоковых тестах.

Таким образом, процессор оказался намного более производительным, чем мощные Snapdragon 765G, MediaTek 1000L и флагманские Kirin 990 с Snapdragon 855. Известно, что Kirin 820 является 7-нм 8-ядерным чипом с четырьмя мощными ядрами ЦП Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55, тактовая частота которого достигает 2,36 ГГц. Результаты довольно впечатляющие и показывают, что Huawei действительно приложила большие усилия для разработки продукта, который представят вместе с Honor 30S 30 марта в Китае.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:42

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