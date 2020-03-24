Эксперты «Росконтроля» назвали лучшее овсяное печенье отечественного производства





Для проверки на качество, состав и безопасность специалисты отобрали пять известных и, пользующихся высоким спросом среди потребителей, торговых марок: «Посиделкино», «Полет», «Хватай-ка!», «Руспродукт» и «ВкусВилл». Согласно результатам экспертизы продуктов, проведенной в условиях лаборатории, все образцы соответствуют требованиям ГОСТ по содержанию жиров. В то же время, печенье от бренда «Полет» отличилось наибольшим количеством сахара, а изделия от «Руспродукт» - наименьшим.Кроме того, все проверенные торговые марки оказались честными как в сфере производства, так и реализации. По словам экспертов «Росконтроля» пять образцов являются безопасными для потребителя и не были замечены в серьезных нарушениях по технологии изготовления или заводской маркировке.По итогам экспертизы, специалисты рекомендовали овсяное печенье от «ВкусВилл» и «Полет», а также продукцию, подходящую для употребления в пост от «Хватай-ка!», «Руспродукт» и «Посиделкино».