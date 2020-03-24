Ученым удалось доказать взаимосвязь между развитием тяжелого аутизма и бедностью





Динамику заболевания аутизмом ученые отслеживали на протяжении последних 20 лет по 36 густонаселенным округам. Оказалось, что в штатах Калифорнии, в которых проживает белое обеспеченное население, случаи нейродегенеративного расстройства встречаются реже. В районах, где живут, в основном бедные афроамериканцы, количество больных аутизмом возрастает.По словам исследователей, такая закономерность обусловлена тем, что более состоятельные родители уменьшают факторы окружающей среды, которые благоприятствуют развитию аутизма. Речь идет о влиянии токсинов, эмоционального стресса и нездорового питания. По словам Синтии Невисон, ведущего автора работы, это расстройство в настоящее время все чаще встречается в семьях с низким уровнем доходов. Кроме этого, в зоне риска этнические меньшинства.В процессе исследования было установлено, что в бедных районах Калифорнии темпы роста случаев заболевания аутизмом остались такими же высокими, как и раньше. Кроме этого, увеличился на 1,8% показатель среди афроамериканцев, что составляет значительную долю среди остальных этнических групп.