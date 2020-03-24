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«Все время был пьян и весил 105 килограммов»: Григорий Лепс рассказал о начале пути к славе

Григорий Лепс посетил Youtube-проект «Принцип Ковалева». В эфире музыкант рассказал о своем сложном начале пути к славе, вспомнив о проблемах с алкоголем и лишним весом.
«Все время был пьян и весил 105 килограммов»: Григорий Лепс рассказал о начале пути к славе

Как сказал артист, он был очень популярен в своем родном городе Сочи, однако, когда ему исполнилось 30 лет, московские студии звукозаписи отказывали композитору длительное время. Из-за проблем в плане творчества Лепс увлекся алкоголем, а это плохо сказывалось на его внешности. Певец прекрасно понимал, что мало кому был нужен в таком состоянии. По словам знаменитости, многие личности сомневались, что почти никому не известный исполнитель сможет достичь славы. Тем не менее в этом ему помогли трудолюбие и вера. Даже сейчас музыкант предпочитает доводить свои песни до идеального состояния.

Лепс добавил, что иногда делится своим опытом с молодыми представителями шоу-бизнеса. Об этом свидетельствует передача «Голос», где Григорий Викторович на протяжении нескольких сезонов являлся наставником. Сначала музыкант скептически воспринимал конкурс, но затем проявил к нему интерес.

Как отметил продюсер, он открыл для себя новых артистов и сам готов экспериментировать с музыкой. Однажды он читал рэп с Тимати, но получилось это у него не очень хорошо.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:24

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