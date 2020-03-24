В России отмечен рост спроса на презервативы





По составленным оценкам, с 9 по 15 марта в стране удалось реализовать не менее 589 тыс. упаковок презервативов, суммарная стоимость товара составила 161 млн рублей. В минувшем году результат ограничивался 477 тыс. средств контрацепции, доход от их продажи достигал 122 млн рублей. Прирост составил 31,8%, если сравнивать стоимость продукции.По выручке на данный момент лидирует компания Reckitt Benckiser, которая с начала года заработала 709 млн рублей. Доход AVK Polypharm Inv. Co. Ltd оказался на уровне 635 млн рублей, тогда как в случае с CPR – 95 млн.Указывают эксперты и на то, что с середины минувшего месяца значительный рост спроса имеет место и среди антидепрессантов.