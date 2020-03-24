Физики создали суперконденсатор, способный растягиваться в восемь раз
Физики из США создали эластичный суперконденсатор. Его особенностью является способность растягиваться в восемь раз.
Суперконденсатор во время растяжения сохраняет полную работоспособность, а также является устойчивым к повторным растяжениям и сжатиям, теряя лишь небольшую часть емкости в течение 10 тысяч перезарядок. Он может обеспечивать питание гибких электронных устройств.
Специалисты производят суперконденсаторы из пленок углеродных нанотрубок. Ученые из университета Дьюка добавили в технологию использование слоя золота, его наносят на пленку. Посредством этого им удалось решить проблему, связанную с высоким сопротивлением во время большого растяжения суперконденсатора, поскольку слой золота уменьшает сопротивление, а также способствует быстрой разрядке и зарядке устройства.
Ученые полагают, что для создания абсолютно эластичной электронной системы им еще нужно провести множество исследований, поскольку сейчас с помощью созданного суперконденсатора невозможно обеспечение работы портативного устройства в течение длительного времени.
Суперконденсатор во время растяжения сохраняет полную работоспособность, а также является устойчивым к повторным растяжениям и сжатиям, теряя лишь небольшую часть емкости в течение 10 тысяч перезарядок. Он может обеспечивать питание гибких электронных устройств.
Специалисты производят суперконденсаторы из пленок углеродных нанотрубок. Ученые из университета Дьюка добавили в технологию использование слоя золота, его наносят на пленку. Посредством этого им удалось решить проблему, связанную с высоким сопротивлением во время большого растяжения суперконденсатора, поскольку слой золота уменьшает сопротивление, а также способствует быстрой разрядке и зарядке устройства.
Ученые полагают, что для создания абсолютно эластичной электронной системы им еще нужно провести множество исследований, поскольку сейчас с помощью созданного суперконденсатора невозможно обеспечение работы портативного устройства в течение длительного времени.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:12