Huawei предоставила оболочку EMUI 10 для более 100 млн устройств





В Huawei только что объявили о том, что глобальное обновление для пользовательской оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10 официально затронуло более 100 миллионов пользователей. Впервые эта оболочка была выпущена в 2019 году с серией Huawei Mate 30. За последние пару месяцев разработчики из китайского технологического гиганта работали над тем, чтобы предоставить доступ к интерфейсу 33 моделям бренда. Теперь их взаимосвязь с иными устройствами более оптимизирована, что позволяет работать на смартфоне и ноутбуке, используя клавиатуру и мышь, чтобы переносить файлы с одного дисплея на другой.Так как это пользовательский скин, он поставляется с различными уникальными функциями и другими фирменными технологиями. Это включает в себя новейший графический процессор компании Turbo, файловую систему EROFS, компилятор Ark и AI-помощника среди многих других нововведений. Оболочка также получила множество косметических улучшений интерфейса, что сделало его более удобным и плавным, который дополнился "темным" режимом. В отличие от монотонных черно-белых дисплеев на большинстве OLED-экранов, обновление Huawei всегда поддерживает цветные темы с ярким фоном и узорами.