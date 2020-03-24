АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Huawei предоставила оболочку EMUI 10 для более 100 млн устройств

Компания Huawei рассказала о своих успехах по распространению оболочки EMUI 10. Новый интерфейс был предоставлен для более 100 млн Android-устройств.

В Huawei только что объявили о том, что глобальное обновление для пользовательской оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10 официально затронуло более 100 миллионов пользователей. Впервые эта оболочка была выпущена в 2019 году с серией Huawei Mate 30. За последние пару месяцев разработчики из китайского технологического гиганта работали над тем, чтобы предоставить доступ к интерфейсу 33 моделям бренда. Теперь их взаимосвязь с иными устройствами более оптимизирована, что позволяет работать на смартфоне и ноутбуке, используя клавиатуру и мышь, чтобы переносить файлы с одного дисплея на другой.

Так как это пользовательский скин, он поставляется с различными уникальными функциями и другими фирменными технологиями. Это включает в себя новейший графический процессор компании Turbo, файловую систему EROFS, компилятор Ark и AI-помощника среди многих других нововведений. Оболочка также получила множество косметических улучшений интерфейса, что сделало его более удобным и плавным, который дополнился "темным" режимом. В отличие от монотонных черно-белых дисплеев на большинстве OLED-экранов, обновление Huawei всегда поддерживает цветные темы с ярким фоном и узорами.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Геленджик вместо Америки: звезда «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на стремительное…
Студия GSC Game World представила первый официальный скриншот из S.T.A.L.K.E.R.…
Появились новые данные о лабораторном происхождении…
Врач-инфекционист рассказал о механизме заражения новым…
В США призвали перенести дату Олимпиады-2020 из-за пандемии…
Анна Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших…
Ольга Бузова и Елена Степаненко станут…
Президент UFC Дана Уайт нашел подходящее место для боя Хабиба Нурмагомедова с Тони…
Huawei Kirin 820 5G с Mali-G57 превзошел по производительности Snapdragon…
Эксперты «Росконтроля» назвали лучшее овсяное печенье отечественного…
Ученым удалось доказать взаимосвязь между развитием тяжелого аутизма и…
«Все время был пьян и весил 105 килограммов»: Григорий Лепс рассказал о начале пути к…
В России отмечен рост спроса на…
Физики создали суперконденсатор, способный растягиваться в восемь…
Huawei предоставила оболочку EMUI 10 для более 100 млн…
Ученые: Изофлавоны тофу связаны с низким риском болезней сердца у…
Разработанная вакцина от коронавируса опоздала для предотвращения пандемии 2020…
Кардиолог рассказал о самых опасных продуктах для здоровья…
Дизайнер Valve объяснил, почему студия не выпустила третий эпизод…
В Японии учеными из растений создан биоразлагаемый…
Компания Apple усовершенствует широкоугольную камеру в iPhone…
Компания Microsoft предупредила пользователей Windows о высоком риске хакерского…
Лолита: «Филипп Киркоров уснул у меня на коленях во время съемок…
Телеведущая Ксения Собчак отправилась в больницу в…
Сотрудников поликлиники Минобороны обязали заняться пошивом масок…
Снявший в память об отце фильм Филипп Янковский не смирился с…
Российская компания PM&HM создала облегчающий лечение коронавируса…
Marvel может уволить сыгравшую в «Человеке-муравье 2» Осу Эванджелин Лилли за нарушение…
Просмотреть все новости