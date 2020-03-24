Ученые: Изофлавоны тофу связаны с низким риском болезней сердца у женщин





Тофу еще называют соевым творогом, так как он представляет собой продукт, состоящий из соевых бобов. По словам ученых, особенно он полезен для женщин, которые в постменопаузе, и молодых девушек.В процессе проведения исследования было установлено, что представительницы прекрасного пола, которые употребляли тофу чаще одного раза в неделю, имели на 18% меньше риск возникновения болезней сердца. У женщин, которые употребляли продукт с высокой концентрацией изофлавонов менее раза в месяц, этот показатель был на 6% ниже.По словам Ци Суна, ведущего автора исследования и доктора медицинских наук, тофу – «это не волшебная пуля». Поэтому важно рассматривать и общее качество рациона женщин, когда речь идет о болезнях сердца. Но, продукт из соевых бобов – полезный компонент здорового питания. В пример ученый привел китайцев и японцев, которые регулярно употребляют пищу, обогащенную изофлавонами. Если их сравнивать с любителями мясной диеты, то риск сердечно-сосудистых болезней у них намного ниже.