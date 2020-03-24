Кардиолог рассказал о самых опасных продуктах для здоровья сердца





Сотрудник Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Пабло Канепа информирует, что проблемы с кровеносной системой возникают в силу ряда причин. Самыми распространенными считаются гипертония, стрессы, малоподвижный образ жизни, диабет, ожирение и вредная пища. К последнему фактору относятся различные виды красного мяса, содержащие большое количество жиров. Диетологи советуют ограничить его употребление до 3 раз в неделю.Для здорового рациона также нужно исключить использование сливочного масла при жарке. То же самое относится к магазинной выпечке и готовой пище из супермаркетов, насыщенных трансжирами. Для здоровья сосудов необходимо уменьшить потребление соли, сладких и газированных напитков, а также спиртного. Пабло Канепа говорит, что средиземноморская диета может стать идеальной альтернативой для людей, заботящихся о своем теле и сердце. Её можно дополнять аэробными физическими упражнениями продолжительностью в 45 минут.