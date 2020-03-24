АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Дизайнер Valve объяснил, почему студия не выпустила третий эпизод Half-Life

Дарио Казали, ведущий дизайнер студии Valve, объяснил журналистам, почему компания не выпустила третий эпизод игры Half-Life. Новый эпизод решили отложить до наступления лучших времен, а пока разработчики заняты усовершенствованием собственных технологий.

Дизайнер Valve объяснил, почему студия не выпустила третий эпизод Half-Life


В ходе работы над Half-Life 2 студия Valve поняла, что тяжело одновременно производить игру и новый «движок». Поэтому, было решено не повторять ошибки и немного перенести выход Half-Life 3. По словам Дарио Казали, вначале разработчики хотели придерживаться сериальной модели игры. Суть заключалась в том, чтобы не покидать информационное поле надолго и радовать геймеров частотой выходов новых эпизодов. Но для своего формата каждая часть игры становилась слишком амбициозной, поэтому Valve пришлось пересмотреть концепцию.

Кроме этого, студия не преследует цель «лишь бы выпустить» Half-Life. Имеющиеся наработки сиквелов полностью никогда не удовлетворяли разработчиков. Концепты в полноценное производство никогда не отправляли. Для Valve игры серии Half-Life воспринимаются не как очередные части, а как самостоятельные вехи. Поэтому, как отметил ведущий дизайнер студии, выпускать третью часть игры просто для «квартального отчета» они не будут.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии учеными из растений создан биоразлагаемый…
Компания Apple усовершенствует широкоугольную камеру в iPhone…
Компания Microsoft предупредила пользователей Windows о высоком риске хакерского…
Лолита: «Филипп Киркоров уснул у меня на коленях во время съемок…
Телеведущая Ксения Собчак отправилась в больницу в…
Сотрудников поликлиники Минобороны обязали заняться пошивом масок…
Снявший в память об отце фильм Филипп Янковский не смирился с…
Российская компания PM&HM создала облегчающий лечение коронавируса…
Marvel может уволить сыгравшую в «Человеке-муравье 2» Осу Эванджелин Лилли за нарушение…
В Испании от коронавируса скончалась 89-летняя актриса Лючия…
«Трансляция года»: Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время…
Россияне резко прекратили вкладывать средства в новые авто на фоне снижения курса…
Жена Венцеслава Венгржановского: «Бородина забыла, как ее муж бросался на все, что…
Участница «Дом-2» Ирина Пингвинова расстроена тем, что Дмитрий Чайков не хочет на ней…
Космонавт Анатолий Иванишин: "Самым защищенным местом от коронавируса сейчас является…
Ученые: Искусственное магнитное поле необычным образом влияет на…
Археологи считают чуму причиной смерти жителей города Чатал-Хююк в…
Врачи рассказали о пользе и вреде ореха…
«Очаровашка»: Кети Топурия запечатлела на камеру дочь Оливию во время…
В Польше ученые создали аппарат для вентиляции легких на двух пациентов…
Экономист Андрей Мовчан сравнил эпидемию коронавируса с “Третьей мировой…
Сергей Маковецкий оценил карантинные меры и их влияние на…
Песков рассказал, почему Путин не носит маску и не находится в…
Врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне у…
В США ученые проводят исследование коронавируса на…
Врач объяснил, почему уколы красоты не являются гарантией вечной…
Анастасия Волочкова высмеяла хейтеров своим лицом в…
"Отстали от поезда в другой стране": Юлия Меньшова раскрыла подробности медового…
Просмотреть все новости