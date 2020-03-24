Дизайнер Valve объяснил, почему студия не выпустила третий эпизод Half-Life





В ходе работы над Half-Life 2 студия Valve поняла, что тяжело одновременно производить игру и новый «движок». Поэтому, было решено не повторять ошибки и немного перенести выход Half-Life 3. По словам Дарио Казали, вначале разработчики хотели придерживаться сериальной модели игры. Суть заключалась в том, чтобы не покидать информационное поле надолго и радовать геймеров частотой выходов новых эпизодов. Но для своего формата каждая часть игры становилась слишком амбициозной, поэтому Valve пришлось пересмотреть концепцию.Кроме этого, студия не преследует цель «лишь бы выпустить» Half-Life. Имеющиеся наработки сиквелов полностью никогда не удовлетворяли разработчиков. Концепты в полноценное производство никогда не отправляли. Для Valve игры серии Half-Life воспринимаются не как очередные части, а как самостоятельные вехи. Поэтому, как отметил ведущий дизайнер студии, выпускать третью часть игры просто для «квартального отчета» они не будут.