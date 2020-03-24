Дизайнер Valve объяснил, почему студия не выпустила третий эпизод Half-Life
Дарио Казали, ведущий дизайнер студии Valve, объяснил журналистам, почему компания не выпустила третий эпизод игры Half-Life. Новый эпизод решили отложить до наступления лучших времен, а пока разработчики заняты усовершенствованием собственных технологий.
В ходе работы над Half-Life 2 студия Valve поняла, что тяжело одновременно производить игру и новый «движок». Поэтому, было решено не повторять ошибки и немного перенести выход Half-Life 3. По словам Дарио Казали, вначале разработчики хотели придерживаться сериальной модели игры. Суть заключалась в том, чтобы не покидать информационное поле надолго и радовать геймеров частотой выходов новых эпизодов. Но для своего формата каждая часть игры становилась слишком амбициозной, поэтому Valve пришлось пересмотреть концепцию.
Кроме этого, студия не преследует цель «лишь бы выпустить» Half-Life. Имеющиеся наработки сиквелов полностью никогда не удовлетворяли разработчиков. Концепты в полноценное производство никогда не отправляли. Для Valve игры серии Half-Life воспринимаются не как очередные части, а как самостоятельные вехи. Поэтому, как отметил ведущий дизайнер студии, выпускать третью часть игры просто для «квартального отчета» они не будут.
В ходе работы над Half-Life 2 студия Valve поняла, что тяжело одновременно производить игру и новый «движок». Поэтому, было решено не повторять ошибки и немного перенести выход Half-Life 3. По словам Дарио Казали, вначале разработчики хотели придерживаться сериальной модели игры. Суть заключалась в том, чтобы не покидать информационное поле надолго и радовать геймеров частотой выходов новых эпизодов. Но для своего формата каждая часть игры становилась слишком амбициозной, поэтому Valve пришлось пересмотреть концепцию.
Кроме этого, студия не преследует цель «лишь бы выпустить» Half-Life. Имеющиеся наработки сиквелов полностью никогда не удовлетворяли разработчиков. Концепты в полноценное производство никогда не отправляли. Для Valve игры серии Half-Life воспринимаются не как очередные части, а как самостоятельные вехи. Поэтому, как отметил ведущий дизайнер студии, выпускать третью часть игры просто для «квартального отчета» они не будут.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:43