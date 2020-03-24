В Японии учеными из растений создан биоразлагаемый пластик





К настоящему времени ученые предоставили несколько различных видов биоразлагаемого пластика, однако он имеет определенные недостатки. В первую очередь, изделия из него можно выпускать в ограниченных объемах, они становятся гораздо дороже обычных, а также отличаются низким качеством.В Greenpeace заметили, что это решение все равно не спасет планету от загрязнения, поскольку биопакеты распадаются на тот же пластик, а изделия из кукурузы не могут разлагаться в условиях свалки. Альтернативу представили сотрудники Университета Осаки, которые создали новое нановолокно с использованием крахмала. Изделия из него водостойкие, отличаются прочностью, но разложение происходит исключительно в морской воде. Главным плюсом этого пластика является то, что для его выпуска не требуется нефть.В обозримом будущем будет налажено производство биоразлагаемого растительного пластика из крахмала.