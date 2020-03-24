Компания Apple усовершенствует широкоугольную камеру в iPhone 12





Согласно предоставленным сведениям, в модуле будут применять систему с 7-ю пластиковыми линзами. Также инженеры Apple увеличат оптический формат датчика изображения, установленного на iPhone 12. По предположениям, в скором времени широкоугольную камеру мобильного устройства оснастят системой оптической стабилизации.Известная на данный момент информация свидетельствует о том, что новую линейку представят в 4-х моделях. Изначально официальный показ смартфонов планировался на сентябрь, однако из-за пандемии коронавируса пока неизвестно, будет ли Apple изменять график выпуска гаджетов.