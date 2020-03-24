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Телеведущая Ксения Собчак отправилась в больницу в Коммунарке

Собчак заметили возле лечебного учреждения, куда отправляют всех москвичей с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Там она намеревалась взять интервью для собственного шоу.
Телеведущая Ксения Собчак отправилась в больницу в Коммунарке

Популярная телеведущая одного из вечерних шоу на федеральном канале была замечена возле больницы № 40 в посёлке Коммунарка, куда отправляют всех жителей столицы, у кого медики подтвердили заболевание коронавирусом. Как утверждают очевидцы, причины появления светской львицы возле больницы в Коммунарке явилось не заболевание Ксении, а съемки очередного выпуска своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Поклонники не увидели, посещала ли Ксения само медучреждение, но на улице она стояла с макияжем и укладкой, не используя маску или другие средства защиты. Это странно, так как сама Собчак часто убеждает своих подписчиков самоизолироваться и ответственно соблюдать правила для предотвращения распространения пандемии.

На одном из Telegram-каналов высказали предположение, что ведущая не только проводила съемки рядом с центром, но и взяла интервью у одного из обитателей. По слухам, сейчас в больницу были отправлены множество её знакомых, так что найти героя для интервью ей не составило бы труда.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:12

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