Лолита: «Филипп Киркоров уснул у меня на коленях во время съемок мюзикла»





Певица, которая сейчас переживает развод с пятым супругом, откровенно призналась, что этот брак был ошибкой. Лолита рассказала Насте Ивлеевой, что в 45 лет она думала, что это ее последний шанс, поэтому и выскочила в очередной раз замуж. Но спустя восемь лет брака с Дмитрием Ивановым артистка поняла, что «нельзя жить с уродами». Певица заявила, что в 56 лет у нее наконец-то появилось чувство самодостаточности и она осознала, что эти отношения – «глобальная ошибка». Разобраться в себе Лолите помог психолог. Сейчас звезда не отрицает, что может решиться на шестой брак. Но ей необходимо чтобы, чтобы ее личные границы и взгляды потенциального избранника совпадали.Также Лолита призналась молодой коллеге, что в прошлом совершала ошибки, о которых жалеет. Например, она употребляла легкие запрещенные препараты с поп-королем российского шоу-бизнеса. Когда они работали над мюзиклом «Чикаго», Филипп Киркоров просто уснул у нее на коленях. Но Лолита на этом не становилась и целый год была зависима от тяжелых наркотиков. В 40 лет это привело к значительным проблемам со здоровьем, поэтому она взяла себя в руки. Но, тот образ жизни до сих пор сказывается на ее самочувствии. Теперь Лолита старается вести здоровый образ жизни.