Компания Microsoft предупредила пользователей Windows о высоком риске хакерского взлома





Во вторник, 24-го марта на официальном сайте Microsoft была опубликована информация о выявлении двух критических уязвимостей в операционных системах версий Windows 7, 8.1 и 10. Обе ошибки, являющиеся лазейками для хакеров, связаны непосредственно с Adobe Type Manager Library и открывают удаленный доступ для запуска системного кода, перенаправляя абсолютный контроль на устройство злоумышленника.Согласно предупреждению концерна, хакеры могут использовать уязвимости, путем выбора пользователем предварительного просмотра специально составленного документа или другого материала, даже без полного запуска от имени администратора ПК. Каждый из более миллиарда пользователей Windows рискует попасть под целевую атаку всего за один клик. По словам руководителей Microsoft, первые случаи взлома уже были зафиксированы и компания начала готовиться к оперативному исправлению, так называемых, ошибок ОС.Как известно, «патч» от 14-го апреля, выпуск которого запланирован в рамках планового обновления, не будет распространяться на ОС 7 поколения, так как поддержка устаревшей версии прекратилась в январе 2020 года.