Сотрудников поликлиники Минобороны обязали заняться пошивом масок самостоятельно





В связи с принятыми карантинными мерами в Москве, в местных аптеках наблюдается отсутствие масок и антисептиков. Источники подтверждают, что в одном из главных медицинских центров Минобороны персонал, в том числе и врачи, обязаны шить себе маски самостоятельно.Сообщение от Евгения Сластунина, который занимает пост замначальника МТО ВС России, с соответствующим поручением сотрудники получили на минувшей неделе. Ссылаясь на решение главы, он призвал медперсонал к понедельнику, 23 марта, сшить по 50 масок в каждое отделение, а к 29 марта необходимо обзавестись еще таким же количеством изделий. Он пообещал прийти с проверкой, однако не выделил сотрудникам необходимые материалы и время для этого занятия.Михаил Мишустин еще в середине марта обратился с распоряжением к отечественным Минобороны, ФСИН и Минпросвещения, поручив предоставить все условия, необходимые для выпуска в РФ средств индивидуальной защиты.