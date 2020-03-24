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Снявший в память об отце фильм Филипп Янковский не смирился с утратой

Филипп Янковский потерял отца примерно 11 лет назад, тот скончался от рака в 65-летнем возрасте. В память о родственнике продюсер снял фильм, однако это не помогло ему смириться с утратой.
Снявший в память об отце фильм Филипп Янковский не смирился с утратой

Наследник Олега Ивановича имеет 2 образования – режиссёрское и актерское. Тем не менее в документальном фильме «Янковский», вышедшем 6 лет назад, он выступил в качестве продюсера. В картине можно наблюдать драматическую судьбу известного артиста и неизвестные факты его биографии. Зрители тепло приняли проект, однако для Филиппа Олеговича он не стал причиной для гордости. «Спасибо всем, кто мне тогда помогал, но лучше бы фильма не было, а он был бы жив», - заявил тогда актер.

У знаменитости большая и счастливая семья, поэтому многие удивляются тому, как он и его супруга Оксана Фандера так долго живут в идиллии. По словам Филиппа Янковского, для гармонии в совместной жизни необходимо с юмором относиться ко многим вещам и не быть слишком серьезным.

Дети звезд пошли по стопам родителей – Елизавета играет в 3-х спектаклях, а сын Иван снимается в кино. За участие в съёмках картины «Текст» он получил награду «Золотой орел» за лучшую мужскую роль 2-го плана.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:00

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