Российская компания PM&HM создала облегчающий лечение коронавируса ингалятор





По словам ученых, ингаляторы, которые существуют на рынке на сегодняшний момент, подают в дыхательные пути аэрозоли несмотря на их проходимость. Поэтому, если функция дыхания нарушена, то от 25 до 65% необходимой дозы препарата остается в трубке ингалятора или оседает в верхней части дыхательных путей. В результате, в очаг воспаления лекарство не попадает.Как объяснил Олег Абдиев, основавший компанию PM&HM, в новых ингаляторах подача аэрозоля начинается только перед вдохом человека, поэтому эффективность и скорость воздействия лекарств значительно выше. Аппарат предназначен для разных видов лекарственных средств, в том числе и для лечения пневмонии, вызываемой COVID-19. Также речь идет о муколитиках для отхождения мокроты, антибиотиках и препаратах, которые снимают спазм в бронхах.Ингалятор от PM&HM активно тестируют, чтобы пройти государственную регистрацию. Апробация предложенного российскими разработчиками решения будет проводиться в выбранных регионах на базе медучреждений. Ценник на ингалятор будет стартовать от трех тысяч рублей.