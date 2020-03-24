В Испании от коронавируса скончалась 89-летняя актриса Лючия Бозе





Жизнь Лючии Бозе оборвалась в Мадриде. По данным журналистов, причиной смерти стало заболевание, связанное с COVID-19, распространяющимся по миру.На свет будущая знаменитость появилась в Милане. Она была обычной девушкой и работала в местной пекарне, пока ее жизнь не изменилась после победы в конкурсе красоты «Мисс Италия». Впервые на экранах Лючия Бозе появилась в 1950 году, после чего последующие шесть лет ее карьера стремительно развивалась. Далее последовал небольшой перерыв, так как актриса стала женой испанского матадора. В браке у них родились две дочери и сын. В кино знаменитость вернулась в 1960 году. На ее счету много как главных ролей, так и небольших эпизодических.У Лючии Бозе была достаточно необычная мечта, которую ей удалось осуществить в 2000 году. В Сеговии актриса открыла Музей ангелов, который стал первым в мире. В экспозиции собрано свыше 80 работ художников разных стран мира с изображениями ангелов, а также скульптуры.