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В Испании от коронавируса скончалась 89-летняя актриса Лючия Бозе

Зарубежные СМИ сообщили о том, что в Испании вчера, 23 марта, от коронавируса скончалась актриса Лючия Бозе. Звезде фильмов «Хроника одной любви» и «Дама без камелий» на момент смерти было 89 лет.

В Испании от коронавируса скончалась 89-летняя актриса Лючия Бозе


Жизнь Лючии Бозе оборвалась в Мадриде. По данным журналистов, причиной смерти стало заболевание, связанное с COVID-19, распространяющимся по миру.

На свет будущая знаменитость появилась в Милане. Она была обычной девушкой и работала в местной пекарне, пока ее жизнь не изменилась после победы в конкурсе красоты «Мисс Италия». Впервые на экранах Лючия Бозе появилась в 1950 году, после чего последующие шесть лет ее карьера стремительно развивалась. Далее последовал небольшой перерыв, так как актриса стала женой испанского матадора. В браке у них родились две дочери и сын. В кино знаменитость вернулась в 1960 году. На ее счету много как главных ролей, так и небольших эпизодических.



У Лючии Бозе была достаточно необычная мечта, которую ей удалось осуществить в 2000 году. В Сеговии актриса открыла Музей ангелов, который стал первым в мире. В экспозиции собрано свыше 80 работ художников разных стран мира с изображениями ангелов, а также скульптуры.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:42

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