«Трансляция года»: Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время карантина



https://www.instagram.com/p/B-FkpYnBRAa/

Известная исполнительница Ольга Бузова решила поддержать возникшую моду на прямые трансляции выступлений во время пандемии коронавирусной инфекции и провела свой концерт в Instagram. Выступление певицы отличилось живым инструментальным сопровождением.К решению провести концерт в интернете пришла Ольга спонтанно. Музыканты собрались в студии звукозаписи для репетиции и у певицы возникла мысль выйти с прямым эфиром в VK. Однако помехи на трансляции заставили ведущую телепроекта «Дом-2» перенаправить видео в Instagram.О предстоящем концерте Ольга оповестила своих поклонников за несколько часов до начала трансляции, но надо признать, что даже за это время собралось огромное количество зрителей. За 30 минут онлайн-выступления Бузовой трансляцию посмотрели полмиллиона человек. Как пообещала Ольга поклонникам, такие концерты она будет продолжать давать и дальше во время вынужденного карантина.Под записью выступления подписчики оставили огромное количество благодарных комментариев за неожиданный подарок. Они называли это трансляцией года и искренне благодарили исполнительницу.