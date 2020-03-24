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«Трансляция года»: Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время карантина

На прямой трансляции концерта Ольги Бузовой в Instagram звучал живой инструментальный звук. Перенести концерт в онлайн исполнительница решила из-за коронавируса.
«Трансляция года»: Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время карантина

Известная исполнительница Ольга Бузова решила поддержать возникшую моду на прямые трансляции выступлений во время пандемии коронавирусной инфекции и провела свой концерт в Instagram. Выступление певицы отличилось живым инструментальным сопровождением.
К решению провести концерт в интернете пришла Ольга спонтанно. Музыканты собрались в студии звукозаписи для репетиции и у певицы возникла мысль выйти с прямым эфиром в VK. Однако помехи на трансляции заставили ведущую телепроекта «Дом-2» перенаправить видео в Instagram.

О предстоящем концерте Ольга оповестила своих поклонников за несколько часов до начала трансляции, но надо признать, что даже за это время собралось огромное количество зрителей. За 30 минут онлайн-выступления Бузовой трансляцию посмотрели полмиллиона человек. Как пообещала Ольга поклонникам, такие концерты она будет продолжать давать и дальше во время вынужденного карантина.

Под записью выступления подписчики оставили огромное количество благодарных комментариев за неожиданный подарок. Они называли это трансляцией года и искренне благодарили исполнительницу.

https://www.instagram.com/p/B-FkpYnBRAa/
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:36

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