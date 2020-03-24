Россияне резко прекратили вкладывать средства в новые авто на фоне снижения курса рубля





Неожиданное падение национальной валюты в начале месяца спровоцировало россиян покупать автомобили, чтобы сохранить свои рублевые сбережения. При аналогичной ситуации в 2014 году, когда спрос на новые машины не спадал долгое время, в этом году россияне потеряли интерес к таким инвестициям уже к концу марта.В компании Sollers заявили, что трафик в автосалонах уменьшился на 40%. Однако в компании считают, что это связано также с самоизоляцией населения из-за коронавируса. Предполагается ухудшение ситуации в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка станет развиваться по неблагоприятному сценарию. Представитель “АвтоСпецЦентра” Александр Захаров заявил, что в скором времени ожидается существенное сокращение продаж. В связи с простоем заводов в Китае будет ощущаться нехватка комплектующих, из-за чего некоторые модели окажутся в дефиците. По словам эксперта, почти все бренды, присутствующие на рынке России, утвердили новые цены.В случае последующего роста курса доллара и обесценивания рубля, стоимость на машины будет подниматься. Ожидается подорожание на 12-30%. Несмотря на то, что поток клиентов уменьшился, остаются еще те покупатели, намеревающиеся приобрести авто до ожидаемого роста цен.