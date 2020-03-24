Жена Венцеслава Венгржановского: «Бородина забыла, как ее муж бросался на все, что движется»
На прошлой неделе бывший участник проекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский отпраздновал свою свадьбу с Дарьей Некрасовой. Сначала молодые люди оформили отношения в Таганском ЗАГСе, а затем с гостями переместились в ресторан «Балкон», где не обошлось без скандальных событий.
Сначала сорвать празднование пытался Дмитрий Торин, блогер провоцировал жениха на драку. Эпатажного молодого человека выгнали из ресторана, но затем туда пришла девушка, назвавшаяся Лерой, и сообщила, что Венгржановский будет отцом её ребёнка. Как выяснилось, девушка была подругой невесты.
После этих событий Дарья сбежала с торжества и не выходит ни с кем на связь. Молодой человек сообщил своим подписчикам, что просто увидеться с женой ему не разрешает тёща, а с Валерией у него была интимная близость всего один раз. Он уточнил, что срок беременности девушки никак не сходится по времени с их встречей.
На своей странице в Instagram события прокомментировала ведущая «Дом-2» Ксения Бородина. Она назвала происшедшие цирком и рассказала, что давно так не смеялась. Единственное, что она не поняла, зачем в ресторан нужно было приглашать родителей молодых людей.
Дарья Некрасова призналась, что испытывает стыда за попытку связать себя узами брака с медийным человеком. А Ксения Бородина, по словам Даши, забыла, как её муж бросался на все, что движется.
Сначала сорвать празднование пытался Дмитрий Торин, блогер провоцировал жениха на драку. Эпатажного молодого человека выгнали из ресторана, но затем туда пришла девушка, назвавшаяся Лерой, и сообщила, что Венгржановский будет отцом её ребёнка. Как выяснилось, девушка была подругой невесты.
После этих событий Дарья сбежала с торжества и не выходит ни с кем на связь. Молодой человек сообщил своим подписчикам, что просто увидеться с женой ему не разрешает тёща, а с Валерией у него была интимная близость всего один раз. Он уточнил, что срок беременности девушки никак не сходится по времени с их встречей.
На своей странице в Instagram события прокомментировала ведущая «Дом-2» Ксения Бородина. Она назвала происшедшие цирком и рассказала, что давно так не смеялась. Единственное, что она не поняла, зачем в ресторан нужно было приглашать родителей молодых людей.
Дарья Некрасова призналась, что испытывает стыда за попытку связать себя узами брака с медийным человеком. А Ксения Бородина, по словам Даши, забыла, как её муж бросался на все, что движется.