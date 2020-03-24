Участница «Дом-2» Ирина Пингвинова расстроена тем, что Дмитрий Чайков не хочет на ней жениться





На общем сборе девушка обнародовала, что занялась анализом своих отношений. Она сделала вывод, что Дмитрий стал обращать на неё слишком мало внимания и между молодыми людьми начала вырастать стена. Ирину не устраивает, что молодой человек постоянно занимается финансовым планированием. Он часто говорит о будущем зарабатывании денег для обеспечения своей семьи.Ирина Пингвинова ждёт от Чайкова романтических встреч и поступков, а его интересуют только материальные вопросы, которые раздражают девушку. Ирина начала подозревать, что Дмитрий поменял решение заключать брак. Он давно не поднимал эту тему в разговорах и это доводит Пингвинову до слез.Зрители возмущаются, что буквально месяц назад она строила отношения с другим молодым человеком. Тогда Ирина заявляла, что о её с Дмитрием совместной жизни не может быть и речи, а теперь девушка переживает об отсутствии свадьбы.