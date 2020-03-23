"Отстали от поезда в другой стране": Юлия Меньшова раскрыла подробности медового месяца
Юлия Меньшова рассказала в Instagram, как провела собственный медовый месяц. В свадебном путешествии актриса вместе с супругом отстала от поезда в другой стране.
Актриса показала фанатам фотографию из свадебного путешествия, которое при всей непрезентабельности стало знаменательным. Юлия Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина в июне 1997 года и летом пара отправилась в медовый месяц в Прагу на поезде, чтобы насладиться видами европейских городов. На станции Варшава-товарная муж позвал ее на прогулку, поскольку состав должен был стоять несколько часов, но по возвращению они не нашли его. Оказалось, что вокзал отправлял все рейсы заранее из-за наводнений в стране. Вместе с телеведущий в этой ситуации оказались другие пассажиры, проводницы и даже начальница поезда.
Пара осталась без документов, вещей, а с собой у них была небольшая сумма. Сразу компания пыталась догнать поезд на электричке, но тщетно, поэтому первую ночь они решили провести в отцепленном вагоне. Люди делили приобретенные сосиски на 12 человек, а также научились принимать душ, стоя над унитазом. Компания добралась до границы Польши и Чехии, но в итоге ни с чем вернулись в депо станции Варшава-товарная, чтобы переждать еще одну ночь. Юлии Меньшовой запомнились перемещения на электричках, по лестницам и мостам на вокзалах, которые они преодолевали толпой. В итоге телеведущая встретила свой поезд на той же станции, а проводницы сохранили ценности пассажиров. После этого на перроне супруги сделали наиболее запоминающуюся фотографию со своего свадебного путешествия.
Вскоре Юлия Меньшова с мужем оказалась в чистом вагоне СВ с кондиционером, а проводник вежливо спросил: “Не желаете ли чая?”, это показалось телеведущей чрезвычайно смешным после всего, что им пришлось пережить.
Актриса показала фанатам фотографию из свадебного путешествия, которое при всей непрезентабельности стало знаменательным. Юлия Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина в июне 1997 года и летом пара отправилась в медовый месяц в Прагу на поезде, чтобы насладиться видами европейских городов. На станции Варшава-товарная муж позвал ее на прогулку, поскольку состав должен был стоять несколько часов, но по возвращению они не нашли его. Оказалось, что вокзал отправлял все рейсы заранее из-за наводнений в стране. Вместе с телеведущий в этой ситуации оказались другие пассажиры, проводницы и даже начальница поезда.
Пара осталась без документов, вещей, а с собой у них была небольшая сумма. Сразу компания пыталась догнать поезд на электричке, но тщетно, поэтому первую ночь они решили провести в отцепленном вагоне. Люди делили приобретенные сосиски на 12 человек, а также научились принимать душ, стоя над унитазом. Компания добралась до границы Польши и Чехии, но в итоге ни с чем вернулись в депо станции Варшава-товарная, чтобы переждать еще одну ночь. Юлии Меньшовой запомнились перемещения на электричках, по лестницам и мостам на вокзалах, которые они преодолевали толпой. В итоге телеведущая встретила свой поезд на той же станции, а проводницы сохранили ценности пассажиров. После этого на перроне супруги сделали наиболее запоминающуюся фотографию со своего свадебного путешествия.
Вскоре Юлия Меньшова с мужем оказалась в чистом вагоне СВ с кондиционером, а проводник вежливо спросил: “Не желаете ли чая?”, это показалось телеведущей чрезвычайно смешным после всего, что им пришлось пережить.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30