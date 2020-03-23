"Отстали от поезда в другой стране": Юлия Меньшова раскрыла подробности медового месяца

Актриса показала фанатам фотографию из свадебного путешествия, которое при всей непрезентабельности стало знаменательным. Юлия Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина в июне 1997 года и летом пара отправилась в медовый месяц в Прагу на поезде, чтобы насладиться видами европейских городов. На станции Варшава-товарная муж позвал ее на прогулку, поскольку состав должен был стоять несколько часов, но по возвращению они не нашли его. Оказалось, что вокзал отправлял все рейсы заранее из-за наводнений в стране. Вместе с телеведущий в этой ситуации оказались другие пассажиры, проводницы и даже начальница поезда.Пара осталась без документов, вещей, а с собой у них была небольшая сумма. Сразу компания пыталась догнать поезд на электричке, но тщетно, поэтому первую ночь они решили провести в отцепленном вагоне. Люди делили приобретенные сосиски на 12 человек, а также научились принимать душ, стоя над унитазом. Компания добралась до границы Польши и Чехии, но в итоге ни с чем вернулись в депо станции Варшава-товарная, чтобы переждать еще одну ночь. Юлии Меньшовой запомнились перемещения на электричках, по лестницам и мостам на вокзалах, которые они преодолевали толпой. В итоге телеведущая встретила свой поезд на той же станции, а проводницы сохранили ценности пассажиров. После этого на перроне супруги сделали наиболее запоминающуюся фотографию со своего свадебного путешествия.Вскоре Юлия Меньшова с мужем оказалась в чистом вагоне СВ с кондиционером, а проводник вежливо спросил: “Не желаете ли чая?”, это показалось телеведущей чрезвычайно смешным после всего, что им пришлось пережить.