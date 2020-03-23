АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

"Отстали от поезда в другой стране": Юлия Меньшова раскрыла подробности медового месяца

Юлия Меньшова рассказала в Instagram, как провела собственный медовый месяц. В свадебном путешествии актриса вместе с супругом отстала от поезда в другой стране.

Актриса показала фанатам фотографию из свадебного путешествия, которое при всей непрезентабельности стало знаменательным. Юлия Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина в июне 1997 года и летом пара отправилась в медовый месяц в Прагу на поезде, чтобы насладиться видами европейских городов. На станции Варшава-товарная муж позвал ее на прогулку, поскольку состав должен был стоять несколько часов, но по возвращению они не нашли его. Оказалось, что вокзал отправлял все рейсы заранее из-за наводнений в стране. Вместе с телеведущий в этой ситуации оказались другие пассажиры, проводницы и даже начальница поезда.

Пара осталась без документов, вещей, а с собой у них была небольшая сумма. Сразу компания пыталась догнать поезд на электричке, но тщетно, поэтому первую ночь они решили провести в отцепленном вагоне. Люди делили приобретенные сосиски на 12 человек, а также научились принимать душ, стоя над унитазом. Компания добралась до границы Польши и Чехии, но в итоге ни с чем вернулись в депо станции Варшава-товарная, чтобы переждать еще одну ночь. Юлии Меньшовой запомнились перемещения на электричках, по лестницам и мостам на вокзалах, которые они преодолевали толпой. В итоге телеведущая встретила свой поезд на той же станции, а проводницы сохранили ценности пассажиров. После этого на перроне супруги сделали наиболее запоминающуюся фотографию со своего свадебного путешествия.

Вскоре Юлия Меньшова с мужем оказалась в чистом вагоне СВ с кондиционером, а проводник вежливо спросил: “Не желаете ли чая?”, это показалось телеведущей чрезвычайно смешным после всего, что им пришлось пережить.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Отстали от поезда в другой стране": Юлия Меньшова раскрыла подробности медового…
«Я не женщина, я – существо»: Участница шоу «Модный приговор» Валерия Жукова решилась на преображение ради спасения…
Беременнная звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель заставила хейтеров молчать, показав свой…
Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали медиков во время пандемии…
Алексей Безус: "Я уехал, чтобы разобраться в…
Ляйсан Утяшева показала, как ее семья проводит время на…
Эксперты Buzz Bingo назвали 10 актеров, чаще всего использующих нецензурные слова в…
Пожилой блогер из России Светлана Николаевна за месяц набрала 25 тысяч подписчиков в…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса…
Дэниел Крейг решил оставить своих детей без…
«Я своего уже не вижу»: Алёна Свиридова не смогла удержать сына Григория на…
Археологи в Словакии обнаружили под полом церкви сотни монет, датируемых XVIII…
«Соскучилась по сцене»: Анна Семенович измучилась во время пребывания на…
Ксения Бородина и Ольга Орлова не могут появляться в студии "Бородина против Бузовой" из-за…
Скончался дирижер Мариинского театра 59-летний Василий…
В Сети появились фото необъятного купальника, в котором звезда «Дом-2» Александра Черно покоряет…
«Я потерял обоняние и вкус»: Руди Гобер рассказал о симптомах…
Цымбалюк-Романовская боится, что ослабленный Джигарханян может не пережить…
“Евровидение-2020” могут провести в…
В Великобритании полиция арестовала вора, уснувшего на месте…
Сын Джанабаевой и Меладзе Лука унаследовал музыкальный талант…
Ксения Бородина высмеяла слухи о пластике своего лица на забавном…
"Миша портит всё": Валуев сыграет с Галустяном в новом…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко разделся на Красной площади ради…
Лера Кудрявцева во время карантина проводит время с дочерью на…
Компания Wuling анонсировала выход своего первого…
Любовь Успенская потеряла сознание после нового интервью дочери Татьяны…
Ольга Бузова снова намекнула на тайную свадьбу с Давидом…
Просмотреть все новости