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Археологи считают чуму причиной смерти жителей города Чатал-Хююк в Турции

Археологи считают чуму причиной смерти жителей находящегося на территории Турции города Чатал-Хююк. Результаты нового исследования польских ученых опубликованы в издании Nauka w Polsce.
Археологи считают чуму причиной смерти жителей города Чатал-Хююк в Турции

Город Чатал-Хююк был основан примерно в 8000 году до н.э. Во время раскопок ученые нашли останки местных жителей, а анализ их костей позволил узнать об их жизни. Первое захоронение было найдено в доме, строительство которого датируется 6700-6500 гг. до н.э. Останки принадлежали женщине, которой на момент кончины исполнилось порядка 35-50 лет. На ее костях найдены следы органической сажи. Это может свидетельствовать о том, что человек слишком часто вдыхал дым из очага, а это грозит развитием проблем с органами дыхания.

Считается, что болезнь была распространена среди жителей древнего населенного пункта, а дома в нем плотно прилегали друг к другу. Эффективной вентиляции не было, а входы и выходы нередко делали прямо в крыше. Итоги исследования демонстрируют, что в домах города Чатал-Хююк умерших хоронили прямо в доме в неглубоких колодцах, которые после закрывали крышкой и покрывали штукатуркой. Предполагается, что эти могилы использовали повторно.

Расцвет населенного пункта был 8000-8500 лет назад. В тот период проживающие здесь люди преимущественно занимались скотоводством и выращиванием злаков. Однако вскоре земля истощилась и местные столкнулись с трудностями на фоне нехватки продовольствия. Известно, что последние из жителей сталкивались с цингой и остеопорозом.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:03

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