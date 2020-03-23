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Анастасия Волочкова высмеяла хейтеров своим лицом в меме

За жизнью Анастасии Волочковой следят не только поклонники, но и множество хейтеров. Балерина в очередной раз высмеяла ненавистников, вставив свое лицо в популярный мем.
Анастасия Волочкова высмеяла хейтеров своим лицом в меме

Знаменитость часто сталкивается с негативными эмоциями после травли недоброжелателей, в связи с чем регулярно закрывает комментарии под своими публикациями в Instagram. Кроме этого, Анастасия Волочкова блокирует сообщества, размещающие различные слухи о ее персоне. Для борьбы со злопыхателями в соцсетях у танцовщицы есть своя команда профессионалов, о которой она рассказала в Instagram, скрыв лишние подробности. Выяснилось, что на сайте «ВКонтакте» заблокирована новая группа хейтеров артистки.

Очередную победу светская львица отметила старым, но очень известным интернет-мемом, где юзер разбивает кулаком экран ПК, испугавшись резкого появления жуткого изображения. При этом Волочкова вместо данного фото вставила в кадр афишу выступления, на котором видно лицо звезды балета.

Повеселив фолловеров ироничным сюжетом, танцовщица поблагодарила настоящих фанатов за преданность и любовь. Как отметила звезда, она занимается творчеством именно для них.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:00

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