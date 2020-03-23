Беременнная звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель заставила хейтеров молчать, показав свой живот
Звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель вновь показала свой оголенный живот и заставила хейтеров замолчать о том, что ее беременность не настоящая. Все из-за того, что Ольгу уже не раз пытались подловить на том, что она пытается всех обмануть и убедить в том, что самостоятельно вынашивает своего ребенка.
Известно, что Ольге Рапунцель практически никто не верит, а большинство утверждает, что ее будущего ребенка для ее семьи вынашивает суррогатная мать.
Свое же положение Ольга Рапунцель, как и во время первой беременности пытается имитировать с помощью накладного живота.
Для того, чтобы убедить телезрителей в обратном, Ольга Рапунцель предпринимала уже несколько попыток. Первая была перед самым Новым годом, но тогда ей все равно поверили далеко не все.
Теперь же длинноволосая красотка меняет на Сейшелах купальники и пытается сделать все, чтобы окружающие поверили в истинность ее положения. В итоге Ольга Рапунцель дважды крупным планом показала свой живот, что ни у кого и не осталось сомнения в том, что он настоящий. Также у каждого появилась возможность посчитать количество родинок на теле звезды проекта «Дом-2» Ольги Рапунцель.
Известно, что Ольге Рапунцель практически никто не верит, а большинство утверждает, что ее будущего ребенка для ее семьи вынашивает суррогатная мать.
Свое же положение Ольга Рапунцель, как и во время первой беременности пытается имитировать с помощью накладного живота.
Для того, чтобы убедить телезрителей в обратном, Ольга Рапунцель предпринимала уже несколько попыток. Первая была перед самым Новым годом, но тогда ей все равно поверили далеко не все.
Теперь же длинноволосая красотка меняет на Сейшелах купальники и пытается сделать все, чтобы окружающие поверили в истинность ее положения. В итоге Ольга Рапунцель дважды крупным планом показала свой живот, что ни у кого и не осталось сомнения в том, что он настоящий. Также у каждого появилась возможность посчитать количество родинок на теле звезды проекта «Дом-2» Ольги Рапунцель.