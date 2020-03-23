Алексей Безус: "Я уехал, чтобы разобраться в себе"





Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус после трех дней, проведенных без Милены Безбородовой после возвращении объяснил свой поступок. По словам участника реалити-шоу, он просто хотел разобраться в себе, ведь всегда был жизнерадостным человеком, а в последнее время поник. Причиной, по мнению избранника Милены Безбородовой, стало то, что она просит возлюбленного подарить ей цветы, обнять или поцеловать, а ему хочется делать все по собственному желанию, а не по ее требованиям.Теперь Алексей Безус намерен не поддаваться на уговоры или требования любимой, он просто будет делать то, что ему хочется. Только недавно Милена Безбородова была в восторге от предложения руки и сердца своего мужчины, а теперь девушка снова должна доказывать свои намерения избраннику, показывая, что не играет чувствами. Не выдержав, Милена Безбородова в разговоре с коллегами заявила, что она больше не боится потерять Алексея Безуса.