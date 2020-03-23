Звезда «Дом-2» Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Бывшая участница реалити-проекта «Дом-2» Виктория Боня посетила Канны. Поводом для ее визита стал день рождения ее бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.
На праздник, который проходил на Лазурном берегу Виктория Боня надела черное блестящее платье и сделала нюдовый макияж. Волосы девушка собрала в пучок.
Как призналась сама Виктория, пропустить такое грандиозное событие она не могла, ведь ее бывшему гражданскому супругу Алексу Смерфиту исполнилось 35 лет. Боня сказала, что такую знаменательную дату нужно обязательно отметить с размахом.
Стоит отметить, что несмотря на то, что Виктория Боня и Алекс Смерфит расстались спустя 7 лет отношений, ради своего ребенка они смогли сохранить дружеские отношения.
Кроме того, Виктория Боня признается, что этот союз ей много дал в плане становления личности, ведь благодаря отцу Алекса Смерфита она знает, какой должна быть настоящая женщина. Также экс-участница телестройки говорит о том, что не пыталась разбогатеть за счет семьи Смерфита, а поэтому даже не пыталась требовать с него алименты.
На праздник, который проходил на Лазурном берегу Виктория Боня надела черное блестящее платье и сделала нюдовый макияж. Волосы девушка собрала в пучок.
Как призналась сама Виктория, пропустить такое грандиозное событие она не могла, ведь ее бывшему гражданскому супругу Алексу Смерфиту исполнилось 35 лет. Боня сказала, что такую знаменательную дату нужно обязательно отметить с размахом.
Стоит отметить, что несмотря на то, что Виктория Боня и Алекс Смерфит расстались спустя 7 лет отношений, ради своего ребенка они смогли сохранить дружеские отношения.
Кроме того, Виктория Боня признается, что этот союз ей много дал в плане становления личности, ведь благодаря отцу Алекса Смерфита она знает, какой должна быть настоящая женщина. Также экс-участница телестройки говорит о том, что не пыталась разбогатеть за счет семьи Смерфита, а поэтому даже не пыталась требовать с него алименты.