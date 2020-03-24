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Космонавт Анатолий Иванишин: "Самым защищенным местом от коронавируса сейчас является МКС"

По словам Анатолия Иванишина, который в следующем месяце полетит на международную космическую станцию, самым защищенным местом от коронавируса сейчас является МКС. Космонавт отправится к пункту назначения на пилотируемом транспортном корабле «Союз МС-16».
Космонавт Анатолий Иванишин: "Самым защищенным местом от коронавируса сейчас является МКС"

Как отметил участник миссии, космические полеты обычно связны со значительными рисками, но в условиях пандемии, которая охватила Землю, ближайшие несколько месяцев именно МКС будет самым безопасным местом на планете. Космонавт Иван Вагнер, коллега Анатолия Иванишина, призвал людей, которые остаются на Земле, беречь свои нервы и не паниковать.

«Союз МС-16» с экипажем на борту должен отправиться в длительную экспедицию на МКС 9 апреля текущего года с Байконура. Кроме двух космонавтов из РФ в составе основного экипажа будет американский астронавт Кристофер Кэссиди.

На данный момент вирус COVID-19 охватил все континенты. Самая масштабная эпидемия коронавируса была зафиксирована в Китае, а на втором месте по количеству жертв находится Италия.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:15

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