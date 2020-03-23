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«Я не женщина, я – существо»: Участница шоу «Модный приговор» Валерия Жукова решилась на преображение ради спасения брака

«Модный приговор» изменил множество женщин и спас их браки от развода. На этот раз героиня шоу Валерия Жукова согласилась на преображение, чтобы избежать распада семьи.
«Я не женщина, я – существо»: Участница шоу «Модный приговор» Валерия Жукова решилась на преображение ради спасения брака

Супруг россиянки обратился на передачу, заявив, что не станет делать жене комплименты, если не видит для этого никакой причины. Как сказал Денис Жуков, образ избранницы ему давно разонравился и не вызывает у него того драйва, наблюдавшегося раньше. Мужчине необходима страсть со стороны его любимой, однако ничего похожего от нее сейчас не исходит. «Я не женщина, я – существо», - отвечала героиня шоу на претензии мужа. Тем не менее основанием для подобного смирения стала психологическая травма, поскольку с детства у Валерии были проблемы с самооценкой. Ее мать постоянно упрекала дочь и твердила, что она «жирная».

После того, как россиянка нашла поздравление избранника с Днем влюбленных в соцсети, адресованное его знакомой, ситуация в семье стала непонятной. Пара думала о разводе, а в эфире «Модного приговора» заявляла, что «находится в яме». Ведущие проекта призвали молодого человека уменьшить требования к жене из-за ситуации с внешностью. Для спасения брака Валерия Жукова согласилась на преображение и результат ей понравился.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

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