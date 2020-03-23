Ляйсан Утяшева показала, как ее семья проводит время на карантине

Телеведущая призналась, что в первые дня самоизоляции вся семья страдала от хаоса, поэтому супруги решили составить график. В нем все совместно продумали каждый шаг и определила для занятий удобное время. Например, пара вместе с детьми занимается чтением и музыкой, смотрит кино и клипы, а также находит время для разных видов спорта, например, тенниса, баскетбола и бокса. В графике предусмотрена игра в шахматы по вечерам, а по утрам вся семья делает зарядку и завтракает. Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей работает, когда дети занимаются домашним заданием. Спортсменка считает большим плюсом карантина то, что все могут выспаться.В видео Ляйсан Утяшева показала, как она занимается с роллом для тренировок. Он помогает спортсменке, когда у нее болит спина после гимнастики. На ролике запечатлен также ее звездный супруг, занимающийся спортом.