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Ляйсан Утяшева показала, как ее семья проводит время на карантине

Ляйсан Утяшева показала, как проводит время на карантине вместе с семьей. Новое видео спортсменка опубликовала в Instagram.
Ляйсан Утяшева показала, как ее семья проводит время на карантине

Телеведущая призналась, что в первые дня самоизоляции вся семья страдала от хаоса, поэтому супруги решили составить график. В нем все совместно продумали каждый шаг и определила для занятий удобное время. Например, пара вместе с детьми занимается чтением и музыкой, смотрит кино и клипы, а также находит время для разных видов спорта, например, тенниса, баскетбола и бокса. В графике предусмотрена игра в шахматы по вечерам, а по утрам вся семья делает зарядку и завтракает. Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей работает, когда дети занимаются домашним заданием. Спортсменка считает большим плюсом карантина то, что все могут выспаться.

В видео Ляйсан Утяшева показала, как она занимается с роллом для тренировок. Он помогает спортсменке, когда у нее болит спина после гимнастики. На ролике запечатлен также ее звездный супруг, занимающийся спортом.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:58

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