Ученые: Искусственное магнитное поле необычным образом влияет на графен





Эксперимент организовали профессора химического инжиниринга Алин Рамирез и Хосе Ладо. Ученые установили, что если уложить два слоя графена особенным образом, то можно в результате получить материал, обладающий сверхпроводимыми свойствами. Исследователи давно говорили о том, что необходимо контролировать изгиб графена. Во время проведения исследования они изменили изгиб одного из листов этого материала.Когда началось воздействие электрического поля, возник эффект, похожий на то, если бы они полностью сочетались и соприкасались. Ученые заинтересовались причиной усиления внешнего электромагнитного воздействия. Искусственное поле, которое образовалось, стало дополнительным источником для того, чтобы возникла сверхпроводимость.Данные, полученные при испытании графеновой двойной системы, можно будет использовать при создании искусственного интеллекта и в области прикладной робототехники.