В Сети появились фото необъятного купальника, в котором звезда «Дом-2» Александра Черно покоряет Сейшелы





Известно, что Александре Черно достаточно тяжело вынашивать своего первенца. Она часто жалуется, что плохо себя чувствует и не может найти в себе силы, чтобы встать с кровати.Из-за малоподвижного образа жизни Александра Черно продолжает быстро набирать килограммы. Ко всему, она не может найти в себе силы, чтобы перестать есть в большом количестве, в том числе и по ночам.Теперь же в Сети появились снимки, где Александра Черно запечатлена в купальнике, в котором она смотрится просто необъятной. Если присмотреться, то видно, что у звезды увеличился не только живот, но и пятая точка, а также стала больше спина. Многие даже после этого сказали, что не понимают, как при таких габаритах она вообще еще пытается найти в себе хоть какие-то силы, чтобы передвигаться. Стоит отметить, что сейчас звезда «Дом-2» Александра Черно находится лишь на середине своего срока.