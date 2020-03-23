Ксения Бородина и Ольга Орлова не могут появляться в студии "Бородина против Бузовой" из-за карантина





Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина запланировала празднование своего дня рождения во Франции, отправилась она в Куршевель. В соцсети Instagram она показывала яркие снимки в компании родных, близких и друзей, а узнав об эпидемии коронавируса, знаменитости не стали прерывать свой отпуск, хотя и попали под волну критики.По возвращении Ксении Бородиной и Ольге Орловой запретили появляться в студии программы "Бородина против Бузовой" в течение двух недель. Сами телеведущие по этому поводу, видимо, совсем не расстраиваются, они наслаждаются продлившимся отпуском и делятся новыми фотографиями.