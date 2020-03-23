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Ксения Бородина и Ольга Орлова не могут появляться в студии "Бородина против Бузовой" из-за карантина

Телеведущие Ксения Бородина и Ольга Орлова только недавно вернулись из Куршевеля, где звезда вместе с мужем Курбаном Омаровым и близкими друзьями отпраздновала день рождения. Тем не менее, по возвращении в Москву звезды сразу же оказались на карантине и не могут появляться в студии программы "Бородина против Бузовой".
Ксения Бородина и Ольга Орлова не могут появляться в студии "Бородина против Бузовой" из-за карантина

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина запланировала празднование своего дня рождения во Франции, отправилась она в Куршевель. В соцсети Instagram она показывала яркие снимки в компании родных, близких и друзей, а узнав об эпидемии коронавируса, знаменитости не стали прерывать свой отпуск, хотя и попали под волну критики.

По возвращении Ксении Бородиной и Ольге Орловой запретили появляться в студии программы "Бородина против Бузовой" в течение двух недель. Сами телеведущие по этому поводу, видимо, совсем не расстраиваются, они наслаждаются продлившимся отпуском и делятся новыми фотографиями.

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Добавил: Joker Сегодня, 20:18

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