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Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали медиков во время пандемии коронавируса

Кейт Миддлтон и принц Уильям не перестали выполнять свой долг перед общественностью во время пандемии коронавируса. Более того, они поддержали медиков в этот непростой период.
Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали медиков во время пандемии коронавируса

Эпидемия не миновала королевскую семью и первой на карантин отправилась Елизавета II. Вскоре ее примеру последовали остальные члены монаршего семейства. Тем не менее внук правительницы и его жена даже в разгар пандемии отказались от самоизоляции, и продолжили появляться на публичных мероприятиях и совершать рабочие поездки. На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили колл-центр лондонской службы скорой помощи, поддержав сотрудников организации, отметив, что в этот период они своими действиями совершают подвиг. Кроме этого, герцоги Кембриджские выразили благодарность медикам за их постоянную работу.

Поддержка членов королевской семьи для сотрудников центра оказалась очень уместной, так как на фоне всемирной паники число звонков в службу скорой помощи внезапно возросло. Кейт Миддлтон и ее муж помогли трудящимся, призвав жителей Великобритании соблюдать рекомендации по профилактике вируса и не поддаваться тревожным состояниям.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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