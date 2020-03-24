Врачи рассказали о пользе и вреде ореха пекан





Калорийность у пекана очень высокая, так как он состоит из жиров на 70%. С помощью горсти можно насытиться и получить необходимую энергию. В нем содержатся витамины А и Е, которые отлично усваиваются и улучшают состояние волос, кожи и ногтей. Кроме этого, на основе витамина Е, который есть в этой разновидности ореха, изготавливали лекарственный препарат, сдерживающий рост раковых клеток. Поэтому регулярное употребление пекана способно снизить риск развития онкологии.По словам Инги Алиханян, которая является врачом-эндокринологом, пекан обеспечит человека чувством сытости на долгое время из-за наличия пищевых волокон и полиненасыщенных кислот, но высокая калорийность ореха может принести вред. Если его переесть, то может быть расстройство пищеварения. Также пекан противопоказан людям, у которых есть проблемы с лишним весом и с печенью. Орехи по своей сути сильные аллергены, поэтому их не стоит включать в рацион кормящим матерям и детям до трех лет.