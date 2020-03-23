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Пожилой блогер из России Светлана Николаевна за месяц набрала 25 тысяч подписчиков в TikTok

Всего за месяц 71-летняя Светлана Николаевна набрала в TikTok 25 тыс подписчиков. Набирающая популярность в Сети россиянка часто делится сведениями о себе с поклонниками.

Светлана Николаевна развивает свои аккаунты в TikTok и Instagram, а чаще всего записывает юмористические видео и публикует собственные шутки. Пенсионерка родилась в Новосибирске, но почти всю жизнь провела в Волгограде. По образованию она инженер-строитель, а блогером стала в феврале этого года по совету внучки. Однако они не появляются в кадре вместе и почти всегда пенсионерка снимается одна. Она предпочитает химические опыты с газировкой, например, недавно наливала в бутылку с ней моющее средство, а потом засыпала соду, получая “вулкан”.

Поклонники были поражены одним из видео, в котором запечатлено, как пенсионерка попала в горлышко бутылки конфетой Mentos с приличного расстояния. Известно, что зрение у Светланы Николаевны плохое и ей приходится носить очки с толстыми линзами.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:46

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