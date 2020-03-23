Пожилой блогер из России Светлана Николаевна за месяц набрала 25 тысяч подписчиков в TikTok

Светлана Николаевна развивает свои аккаунты в TikTok и Instagram, а чаще всего записывает юмористические видео и публикует собственные шутки. Пенсионерка родилась в Новосибирске, но почти всю жизнь провела в Волгограде. По образованию она инженер-строитель, а блогером стала в феврале этого года по совету внучки. Однако они не появляются в кадре вместе и почти всегда пенсионерка снимается одна. Она предпочитает химические опыты с газировкой, например, недавно наливала в бутылку с ней моющее средство, а потом засыпала соду, получая “вулкан”.Поклонники были поражены одним из видео, в котором запечатлено, как пенсионерка попала в горлышко бутылки конфетой Mentos с приличного расстояния. Известно, что зрение у Светланы Николаевны плохое и ей приходится носить очки с толстыми линзами.