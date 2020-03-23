Ксения Бородина высмеяла слухи о пластике своего лица на забавном видео

В своем микроблоге в Instagram звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина показала смешной ролик. В кадре звезда появилась с искаженными специальным фильтром соцсети лицом и седыми волосами. Публикацию звезда сопроводила комментарием: "Когда всем говоришь, что все свое, а карантин все расставил по местам".Ксения Бородина, как известно, часто общается со своими фолловерами, в том числе на тему женской красоты и косметических процедур. Звезду "Дома-2" часто подозревают в пластике, а сама она периодически публикует честные ролики и снимки, чтобы опровергнуть все слухи.