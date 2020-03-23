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Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко разделся на Красной площади ради подписчиков

Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко шокировал своих поклонников снимками в нижнем белье. Блогер не постеснялся раздеться на Красной площади, чтобы добавить себе подписчиков в Instagram.

Экс-участник проекта 'Дом-2" Роман Гриценко после ухода за периметр стал активно продвигать свой профиль в соцсети Instagram. Долгое время молодой человек добивался внимания со стороны Ольги Бузовой, даже прошел кастинг и практически дошел до победы в шоу "План Б", однако получил отказ и решил завязать с телевизионной карьерой. Вместо этого Гриценко открыл собственный магазин, работает моделью, активно занимается блогингом.
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко разделся на Красной площади ради подписчиков

Сегодня Роман Гриценко разделся до нижнего белья прямо на Красной площади, из-за чего его незамедлительно задержала полиция. В отделении экс-проектанту пришлось объяснить ситуацию с публичным оголением, как оказалось, сделал он это ради цели в миллион подписчиков на его аккаунт. Закончилось все штрафом в 1000 рублей, а прибавилось ли у Гриценко фолловеров, пока неизвестно.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:52

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