Ольга Бузова снова намекнула на тайную свадьбу с Давидом Манукяном

За бурным романом телеведущей и певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном пристально следит многомиллионная армия фанатов звезды. Многие подозревают, что возлюбленные и вовсе сыграли тайную свадьбу, а их отношения вышли за рамки просто романа, ведь оба питают на этот счет серьезные намерения.Сама Ольга Бузова периодически намекает на подобные выводы. В одном из интервью она якобы случайно назвала Давида Манукяна своим мужем, а затем на ее безымянном пальце увидели заветное кольцо, хотя сама звезда и ее избранник стали все отрицать, якобы исполнительница носит кольца на разных пальцах, и это ничего не значит.Теперь же Ольга Бузова опубликовала в разделе Stories в Instagram снимок, подписав его: "Муж и жена - одна сатана". На вопросы поклонников касательно личной жизни и свадьбы звезда, как и прежде, предпочитает не отвечать, но все больше фолловеров уверены, молодые люди действительно решились на серьезный шаг.