Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц сделал шуточное предложение Анне Левченко





Валерий Блюменкранц и Анна Левченко за периметром проекта "Дом-2" часто ссорятся, да и в стенах проекта между молодыми людьми происходили конфликты, из-за чего поклонники все больше начинают верить, что вся эта история постановочная. Тем не менее, мужчина решил сделать для своей возлюбленной сюрприз, сделав ей предложение руки и сердца, правда, шуточное.Валерий Блюменкранц преподнес Анне Левченко кольцо и пообещал, что девушку ждет пышная свадьба, счастливое будущее и исполнение заветной мечты, ведь он готов сделать все, что только скажет брюнетка. Сама же звезда реалити осталась недовольна действиями избранника, причем, шуточное предложение он сделал уже второй раз, а вот о реальной свадьбе речи пока не ведет.