Дэниел Крейг решил оставить своих детей без наследства
Дэниел Крейг не собирается завещать наследство своим детям. По словам голливудского актера, он отдаст все средства на благотворительность или потратит их сам.
По информации журналистов, знаменитость не видит толк в накоплениях и считает, что человек в своей жизни должен либо отдавать кому-то деньги, либо расходовать их. Как отметил Дэниел Крейг, он отказывается принимать смысл наследства, да и планы у него на этот счет действительно масштабные. Из этого следует, что дети артиста останутся ни с чем. При этом существует возможность, что звездный родитель все же оставит им хоть какое-то имущество.
За роль в фильме «Не время умирать» Крейгу заплатили более 1,5 миллиарда рублей. Кроме этого, у актера есть жилье в Нью-Йорке и Лондоне.
По информации журналистов, знаменитость не видит толк в накоплениях и считает, что человек в своей жизни должен либо отдавать кому-то деньги, либо расходовать их. Как отметил Дэниел Крейг, он отказывается принимать смысл наследства, да и планы у него на этот счет действительно масштабные. Из этого следует, что дети артиста останутся ни с чем. При этом существует возможность, что звездный родитель все же оставит им хоть какое-то имущество.
За роль в фильме «Не время умирать» Крейгу заплатили более 1,5 миллиарда рублей. Кроме этого, у актера есть жилье в Нью-Йорке и Лондоне.
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:37