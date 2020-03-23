Дэниел Крейг решил оставить своих детей без наследства





По информации журналистов, знаменитость не видит толк в накоплениях и считает, что человек в своей жизни должен либо отдавать кому-то деньги, либо расходовать их. Как отметил Дэниел Крейг, он отказывается принимать смысл наследства, да и планы у него на этот счет действительно масштабные. Из этого следует, что дети артиста останутся ни с чем. При этом существует возможность, что звездный родитель все же оставит им хоть какое-то имущество.За роль в фильме «Не время умирать» Крейгу заплатили более 1,5 миллиарда рублей. Кроме этого, у актера есть жилье в Нью-Йорке и Лондоне.