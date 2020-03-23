Эксперты Buzz Bingo назвали 10 актеров, чаще всего использующих нецензурные слова в фильмах





Кроме этого, эксперты выявили картину, в которой больше всего нецензурных слов. Первенство досталось «Волку с Уолл-стрит», в котором снимались Джон Хилл и звезда «Титаника». Но коллега обошел Леонардо Ди Каприо из-за роли в подростковой непристойной комедии «SuperПерцы». В результате у Хилла 376 бранных слов, а у Ди Каприо - 361. На третьем месте рейтинга оказался Сэмюэл Л. Джексон с показателем в 301 бранное слово в своей карьере.Также в списке Buzz Bingo можно увидеть Брэдли Купера, Аль Пачино, Дензела Вашингтона, Адама Сэндлера, Сета Рогена, Дэнни МакБрайда и Билли Боба Торнтона. Примечательно, но в рейтинге ругающихся с экрана звезд нет актрис.