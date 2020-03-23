«Я потерял обоняние и вкус»: Руди Гобер рассказал о симптомах коронавируса
Руди Гобер стал первым игроком Национальной баскетбольной ассоциации, который подхватил коронавирус. Французский профессиональный спортсмен рассказал о симптомах недуга.
В марте Руди Гоберу диагностировали коронавирус. Он узнал об этом перед матчем, после чего отправился на карантин, а сезон в Национальной баскетбольной ассоциации пришлось приостановить. Ранее спортсмен отмечал, что чувствует себя хорошо, тем не менее недавно его стали беспокоить новые признаки заболевания. «Потеря обоняния и вкуса – одни из симптомов. Не чувствую запахов в последние четыре дня», – признался знаменитость в своём Twitter-аккаунте.
Несколько дней назад баскетболист опубликовал новый пост и в соцсети Instagram. Он извинился перед теми людьми, которых мог заразить и призвал поклонников соблюдать карантин. «Надеюсь, что моя история послужит предупреждением и заставит всех отнестись к этому серьёзно. Я сделаю всё возможное для предотвращения распространения этого вируса», – написал Гобер, призвав всех принять необходимые меры, чтобы быть здоровыми.
В марте Руди Гоберу диагностировали коронавирус. Он узнал об этом перед матчем, после чего отправился на карантин, а сезон в Национальной баскетбольной ассоциации пришлось приостановить. Ранее спортсмен отмечал, что чувствует себя хорошо, тем не менее недавно его стали беспокоить новые признаки заболевания. «Потеря обоняния и вкуса – одни из симптомов. Не чувствую запахов в последние четыре дня», – признался знаменитость в своём Twitter-аккаунте.
Несколько дней назад баскетболист опубликовал новый пост и в соцсети Instagram. Он извинился перед теми людьми, которых мог заразить и призвал поклонников соблюдать карантин. «Надеюсь, что моя история послужит предупреждением и заставит всех отнестись к этому серьёзно. Я сделаю всё возможное для предотвращения распространения этого вируса», – написал Гобер, призвав всех принять необходимые меры, чтобы быть здоровыми.