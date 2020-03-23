«Я потерял обоняние и вкус»: Руди Гобер рассказал о симптомах коронавируса

В марте Руди Гоберу диагностировали коронавирус. Он узнал об этом перед матчем, после чего отправился на карантин, а сезон в Национальной баскетбольной ассоциации пришлось приостановить. Ранее спортсмен отмечал, что чувствует себя хорошо, тем не менее недавно его стали беспокоить новые признаки заболевания., – признался знаменитость в своём Twitter-аккаунте.Несколько дней назад баскетболист опубликовал новый пост и в соцсети Instagram. Он извинился перед теми людьми, которых мог заразить и призвал поклонников соблюдать карантин., – написал Гобер, призвав всех принять необходимые меры, чтобы быть здоровыми.