Археологи в Словакии обнаружили под полом церкви сотни монет, датируемых XVIII веком





В церкви города Обишовце проводились реставрационные работы. Рабочие подняли каменную плиту пола и обнаружили керамический сосуд, в котором находились около 500 монет. Ученые определили, что клад из медных и серебряных артефактов в количестве 500 штук был заложен примерно в XVIII. В XIX веке церковь снесли, а на ее месте построили другое здание, которое действует до сих пор.Археологи определили, что большинство монет были произведены в этом же городе, который считается шахтерским. Здесь с IX века добываются драгоценные камни и металлы. По датам на монетах ученые определили, что они не могли быть спрятаны раньше 1702 года. Предполагается, что клад оставил священник, который не смог вернуться за деньгами или кому-либо о них сообщить. В тот период Словакия входила в состав королевства Венгрии и регулярно терпела нападения со стороны Османской империи.Исторические источники указывают на польского священника, слепого на один глаз, который мог быть владельцем найденных денег. В частности, он был изгнан после разграбления церкви мятежниками в 1705 году и вернулся в Польшу.