«Соскучилась по сцене»: Анна Семенович измучилась во время пребывания на самоизоляции

Экс-солистка группы «Блестящих» не привыкла к такому отдыху, поэтому карантин дается ей непросто. У Анны Семенович появилось много свободного времени, которое она посвящает чтению книг, просмотру сериалов и быту. Как сказала знаменитость, несмотря на отличную возможность заняться восстановлением, она соскучилась по работе и уже хочет вернуться на сцену, чтобы петь и танцевать для любимых зрителей.Фанаты в комментариях предложили артистке последовать примеру других звезд шоу-бизнеса и устроить домашний концерт. Другие юзеры поддержали кумира и призвали ее «держаться». В связи с пандемией коронавируса многие деятели искусства остались без работы и теперь вынуждены сидеть дома.