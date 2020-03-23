Скончался дирижер Мариинского театра 59-летний Василий Кан





Василий Кан учился в Ленинградской консерватории, но еще за два года до ее окончания выступал с Симфоническим оркестром театра оперы и балета им. Кирова. Трубач был одним из выдающихся инструменталистов своего времени. Коллеги вспоминают заслуженного артиста РФ как легкого и экспрессивного музыканта, который шедеврально исполнял классические произведения. Но, вместе с тем, многие были в восторге от его интерпретации современных композиторов, например, сочинений Галины Уствольской и Сергея Слонимского.Пятнадцать лет назад Василий Кан стал дипломированным дирижером. В 2006 году он впервые занял дирижерский пульт в балете «Сильфида». Попрощаться с народным артистом РФ поклонники могут в среду, 25 марта. Данные о месте и времени похорон будут сообщены немного позже.