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Скончался дирижер Мариинского театра 59-летний Василий Кан

На сайте Мариинского театра появилась информация о том, что в субботу, 21 марта, скончался дирижер Василий Кан. 59-летний музыкант ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Мариинскому театру трубач отдал около 40 лет своей жизни.

Скончался дирижер Мариинского театра 59-летний Василий Кан


Василий Кан учился в Ленинградской консерватории, но еще за два года до ее окончания выступал с Симфоническим оркестром театра оперы и балета им. Кирова. Трубач был одним из выдающихся инструменталистов своего времени. Коллеги вспоминают заслуженного артиста РФ как легкого и экспрессивного музыканта, который шедеврально исполнял классические произведения. Но, вместе с тем, многие были в восторге от его интерпретации современных композиторов, например, сочинений Галины Уствольской и Сергея Слонимского.

Пятнадцать лет назад Василий Кан стал дипломированным дирижером. В 2006 году он впервые занял дирижерский пульт в балете «Сильфида». Попрощаться с народным артистом РФ поклонники могут в среду, 25 марта. Данные о месте и времени похорон будут сообщены немного позже.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:16

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