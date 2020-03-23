“Евровидение-2020” могут провести в онлайн-режиме





Недавно организаторы мероприятия заявили об отмене “Евровидения” в этом году из-за пандемии коронавируса. Однако в официальном Twitter-аккаунте конкурса появилась запись о возможности провести шоу, но в другом формате. Например, артисты выступят с подготовленными песнями, но победитель определяться не будет. Ожидается, что все произойдет в онлайн-формате.Российская аудитория имела большие надежды на победу группы Little Big в этом году. Коллектив презентовал песню “Uno”, а ролик на YouTube пользуется популярностью среди пользователей Сети. Данное видео, опубликованное на официальном канале “Евровидения”, набрало 43 млн просмотров и заняло четвертую строчку среди всех конкурсных композиций за все годы.